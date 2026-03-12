濱田岳が主演する4月17日スタートのドラマ『刑事、ふりだしに戻る』（テレビ東京系／毎週金曜21時）に、板谷由夏と生瀬勝久の出演が決定。さらに、戸田恵子が“謎の老婆”役で登場することが明らかになった。【写真】『刑事、ふりだしに戻る』主演・濱田岳が人生2周目の刑事に！本作は、Webtoon『初恋リバース〜刑事、ふりだしに戻る〜』を原作とした、人生と恋、そして未解決事件の捜査をやり直す、新感覚のタイムリープサス