舘ひろしが主演する映画『免許返納!?』より、本予告＆ポスターが解禁。併せて、大地真央、真矢ミキ、南野陽子、MEGUMI、八嶋智人の出演も発表された。【動画】まだまだあぶない舘ひろしが魂の叫び！映画『免許返納!?』本予告本作は、銀幕スターの免許返納を巡る大騒動。ダンディー、渋い、カッコいいといった舘ひろしのパブリックイメージ全てを覆すドタバタコメディーだ。本予告映像は、舘が自身の代表作「あぶない刑事」