侍ジャパンはマイアミに移動ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日に日本を出発し、同日の現地時間午前3時半ごろに決戦の地マイアミに到着。時差ボケ対策の様子を菊池雄星投手がSNSに公開した。日本時間11日の午前3時頃にJAL機で出発した侍ジャパン。13時間以上をかけ、現地では夜明け前の到着になった。14日（日本時間15日）の準々決勝に向けて、時差ボケとの戦