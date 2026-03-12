反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第9話が11日に放送され、ラストでキンポーこと紀介（津田）が怒りをあらわにすると、ネット上には「良くやった！」「さすが」「胸熱…」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】雄太（反町隆史）たちは多胡（梶原善）と接触映画研究部が使っていた部室の