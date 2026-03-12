今井美樹が歌手デビュー40周年となる2026年、約8年ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』をリリースした。同アルバムのリリースタイミングで『smile』特設サイトをオープンし、本人のロングインタビュー、アルバムに携わった方々からのコメント、各収録曲の今井や作詞家陣による楽曲解説などが公開されている。このたび追加コンテンツとして、アルバムレコーディング時の様子を収めた“Recordings Photo Collection”が公開