日本を動かす官僚の街・霞が関から"マル秘"情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。◆◆◆息を潜める財務省衆院選で大勝した高市早苗首相にとって、次のハードルとなるのが、選挙公約の実現である。中でも重圧になるのは食料品の消費税をゼロにする大型減税だ。公約では「国民会議で検討を加速」としか書け