中東情勢の悪化で原油価格が上昇していることを受け、高市首相は11日夜、石油の国家備蓄を16日にも放出することを表明しました。■ガソリン急きょ値上がりに…利用客困惑11日夜、横浜市内のガソリンスタンド。記者「すでにガソリンの価格が上がっているようです」レギュラーガソリンは、181円の表示が…。──価格は上げた？ガソリンスタンドサブマネージャー「いま上がっています。29円上がっています」12日から値上げする予定