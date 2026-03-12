大滝詠一さんと深い親交のあった音楽評論家の萩原健太さんが、30年以上封印されていた大滝さんのロング・インタビューをもとに綴った『幸せな結末 大滝詠一ができるまで』。予約段階でAmazonの「音楽家・ミュージシャン評伝」部門ベストセラー1位に輝き、発売前に重版が決まるなど、話題沸騰の本書の中から、インタビュー収録開始直後に大滝さんが放った衝撃的な一言＆ルーツとなる幼少期の音楽体験について語っている「第2章」