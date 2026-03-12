◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)男子シングルス1回戦は11日、宇田幸矢選手(世界ランク29位)が勝利し2回戦へ進出しました。宇田選手はエジプトのアサル選手(同32位)と対戦。互いに1ゲームずつ取り合って迎えた第3ゲームは、中盤に引き離されましたが終盤に4連続ポイントを奪い逆転で獲得します。第4ゲームは相手に1度もリードを与えなかった宇田選手。ゲームカウント3-1(11-3/6-11/11-9/11-9)で勝利し2回戦へ駒を