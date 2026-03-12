ソニー「ウォークマン」。誰もが少年時代に一度は憧れ、そして手に取ったガジェットなのではないでしょうか。ポータブルプレーヤーは数多く世に出ていますが、現在に至るまでここまで世界中で愛され続けているアイテムも珍しいかもしれません。ましてや今はサブスクで音楽が当たり前のように聴ける時代です。それでも、なぜこんなにも心惹かれるのか…。それはやはり初代のポータブルカセットプレーヤー、そしてそれにまつわる広告