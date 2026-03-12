アパホテルは、小樽グリーンホテルとフランチャイズ契約を締結し、「アパホテル〈オホーツク北見〉」を4月1日にリブランドオープンする。旧北見プラザホテル。建物は地上8階建て、客室は100室とし、現在の90室から増室する。室内には50インチのテレビやアパオリジナルベッド「Cloud fit」、枕元の2口コンセント、無料の無線LAN接続を導入する。館内には最大70台を収容する平面駐車場のほか、事前決済と部屋選択に対応した自動チェ