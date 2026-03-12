PayPay銀行は、6月にログインIDを用いたログイン方式を廃止する。詳細な廃止日は改めて告知される。 廃止後は、店番号、口座番号、ログインパスワードを組み合わせた認証方式に一本化される。 今回の変更に伴い、現在ログインIDを利用しているユーザー側での事前の設定変更や手続きは不要。また同社は、ログイン方式の変更によって現在利用中のサービス内容や機能に影響はないと案内してい