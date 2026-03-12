近藤がNPB最強打者であることは間違いない。豪州戦のように大谷の後ろを外して起用するのも手だ(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドを、日本代表は4戦全勝で通過した。改めて頼りになると思わせてくれたのは、大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚のメジャーリーガートリオ。鈴木は韓国戦で2打席連続本塁打、オーストラリア戦では決勝点となる押し出し四球を選び、合計で9打数3安打5打点、5四球。吉