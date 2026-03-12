日本バレーボール協会(JVA)は11日、2026年度より、新社会人リーグとして「日本バレーボールリーグ(Vリーグ)」を発足することを発表しました。開催期間は2026年の11月から2027年の3月(予定)。リーグ形式は男子は全16チームが東西カンファレンスに8チームずつ分かれ3回総当たり戦を行い、上位2チームずつ計4チームによるセミファイナル、ファイナルを実施し順位が決まります。女子は全8チームによる3回総当たり戦により順位が決定と