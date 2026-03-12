アメリカによる攻撃への報復としてイランがカリフォルニア州をドローンで攻撃する可能性があるとFBIが地元警察に警告していたと、現地メディアが報じました。ABCニュースは11日、FBI=連邦捜査局がカリフォルニア州の警察に対し、イランがアメリカによる攻撃への報復として、カリフォルニア州をドローンで攻撃する可能性があると警告していたと伝えました。警告は2月末にアメリカがイランへの攻撃を開始した直後に出されたもので、