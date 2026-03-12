赤色灯11日午後11時20分ごろ、東京都目黒区の10階建てマンションで火災があり、現場から意識不明の男女が搬送され、その後、死亡が確認された。30代とみられる女性の首と男性の腹部には刺し傷があり、警視庁目黒署は、死因や身元の特定を進めている。署によると、部屋は施錠されており、2人は寝室付近で見つかった。寝室やリビングが激しく燃えており、遺体も一部焼損していたという。