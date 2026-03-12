アメリカのトランプ大統領は、イランが封鎖を宣言している中東の石油輸送の要衝ホルムズ海峡について、安全は確保されていると主張し、石油会社は輸送路に「利用すべきだ」と述べました。アメリカトランプ大統領「（Q.石油会社の経営者たちにホルムズ海峡の利用を働きかけていますか？）はい、彼らは利用するべきだ」トランプ大統領は11日、ホルムズ海峡についてこのように話したうえで、「イランの機雷敷設艦を一晩でほぼ全滅さ