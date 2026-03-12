「オープン戦、ＤｅＮＡ４−６広島」（１１日、横浜スタジアム）広島・床田寛樹投手（３１）が１０年目で自身初の開幕投手を務めることが１１日、決まった。新井貴浩監督（４９）が、この日先発していたＤｅＮＡ戦中に本人に伝え、試合後に報道陣の前で明らかにした。結果と内容を見定める「横一線」の競争が行われてきた中で巡ってきた大役。３月２７日・中日戦（マツダ）の先発マウンドで新井政権初の開幕戦勝利を引き寄せる