相続をするつもりがない場合、相続放棄をすることで一切の権利や義務の承継を放棄できます。しかし、相続放棄の状況によっては、固定資産税などの納税通知が届く場合があるため、注意が必要です。 今回は、相続放棄をしていても固定資産税を支払わなければならないのか、納税通知が届いた場合の対処法などについてご紹介します。 相続放棄後でも固定資産税の支払いは必要？ 基本的に、相続放棄をしたなら固定資産税