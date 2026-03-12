朝ドラ「ばけばけ」（NHK）では小泉セツをモデルとするトキ（〓石あかり）とラフカディオ・ハーンをモデルにしたヘブン（トミー・バストウ）の間に長男が誕生。歴史家の長谷川洋二さんによると、実際にハーンも初めての子どもに夢中になったという――。※本稿は、長谷川洋二『八雲の妻小泉セツの生涯』（潮文庫）の一部を再編集したものです。■鼻の形がそっくりな長男が誕生明治26年（1893）11月17日、朝の一時に、栗色の髪と