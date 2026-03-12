NISAは、幅広い世代に利用されている資産運用制度です。亡くなられた親族がNISA口座を所持していた場合、相続する際の扱いが気になる方もいるかもしれません。本記事では、NISA口座で保有している金融資産総額の平均や、残された資産を非課税のまま相続人のNISA口座へ移すことは可能なのかなどを解説します。 NISA口座で保有している金融資産総額は“平均173万円” 日本証券業協会が2022年6月に発表した調査によると、調