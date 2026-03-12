JRAは、マイケル・ディー騎手に対し、3月14日から4月12日までの期間で短期騎手免許を交付することを発表した。ディー騎手は1996年4月13日、ニュージーランド生まれ。身長173センチ、体重54キロ。2012年にニュージーランドで見習騎手免許を取得し、2015年にはオーストラリアで見習騎手免許を取得。2016年にオーストラリア騎手免許を取得し、同国を拠点に活躍している。【豪クイーンエリザベスS】ゴールデンスナップは3着に好走