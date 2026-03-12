3月11日、船橋競馬場で行われた交流G2・ダイオライト記念（ダ2400m）は、兵庫の7歳馬オディロンが波乱を演出した。3連覇のかかったセラフィックコールをゴール寸前で差し切る大金星。名手・吉村智洋騎手が見事勝利へ導いた。ダイオライト記念、勝利ジョッキーコメント1着オディロン吉村智洋騎手「素直に嬉しいですね。（オディロンに）精一杯頑張ってくれて、ありがとうと感謝を伝えたいですね。（レースプランは）特にいつも