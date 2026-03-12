3月11日に船橋競馬場で行われた第71回ダイオライト記念（Jpn2）で、同競走の売得金額が過去最高を更新した。【ダイオライト記念】兵庫オディロンが大金星！セラフィックコールの3連覇阻止レコードを更新今回の売得金額は13億5684万1500円。これまでの最高記録だった2022年3月23日の第67回ダイオライト記念の13億2120万8100円を上回り、レース史上の新記録となった。ダイオライト記念は船橋競馬場で行われるダート長距離重賞