巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１２日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）で先発する。登板前日の１１日はＧ球場での練習後に福岡入り。「去年優勝したチーム相手に投げられるのは、自分の力試しになる。思いきり投げるところは投げて、うまく自分の投球ができればいい」と昨年日本一に輝いた小久保ホークスとの初対決へ気合を入れた。最速１５４キロの直球を軸にツーシーム、カットボールな