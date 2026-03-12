俳優やモデルとして活躍する嵐翔真のイメチェン姿にフォロワーが仰天した。１２日までにインスタグラムで「情報解禁ドラマ『カラちゃんとシトーさんと』マッキー役を演じさせて頂きました！」と２８日から配信のＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏドラマに出演したことを報告し、丸刈り姿をアップ。同ドラマはＳｎｏｗＭａｎ・岩本照とＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの松田元太がダブル主演を務める。嵐は「この作品はヒーリングドラマで