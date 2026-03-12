突然ですが、「ズッ友」の正式名称知っていますか？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ずっと友達」でした！ズッ友とは、「ずっと友達」を省略した言葉です。主に若者の間で使われる表現で、長く続く友情や、これからも変わらない友達関係を強調するときに用いられます。SNSやメッセージアプリなどで、「これからもズッ友だよ」「○○とはズッ友」といった形で使われることが多い言葉です。この言葉は、「ずっと友達」