プレミアグループ株式会社は2026年2月25日にプロゴルファーの吉粼マーナと新たにスポンサー契約を締結したと発表しました。 吉粼プロが契約締結、菅楓華プロらも契約更新 吉粼プロは沖縄カトリック高出身の18歳。2025年の「日本ジュニア」（女子15～17歳の部）優勝し、昨年末のJLPGAプロテストを一発合格。今年、地元・沖縄で行われる開幕戦「ダイキンオーキッド