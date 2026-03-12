【キーウ共同】米国がイラン攻撃に伴う原油価格高騰でロシア産原油関連の制裁緩和を検討していることについて、ウクライナのゼレンスキー大統領は10日「制裁解除はウクライナに深刻な打撃となる」と、強く反対した。ウクライナは原油や天然ガス輸出の利益が、ロシアのプーチン政権の戦争継続の資金源になっていると訴えている。イランはエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を封鎖し、原油価格は世界的に上昇している。米国は5日