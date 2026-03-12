まさに次世代モデル！多くの注目を集めた「カローラコンセプト」2025年10月開催の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、トヨタは次世代の「カローラ」ともいえる「カローラコンセプト」を展示しました。外観は、カローラのコンセプトモデルとは思えないほどの変貌を遂げており、来場者を驚かせ、大いに話題となりました。このモデルは果たして次期カローラの示唆となるのでしょうか。1966年にデビューしたカローラ