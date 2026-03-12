13日（金）午後1時半〜3時、福岡県飯塚市芳雄町の飯塚病院北棟4階多目的ホール。同病院緩和ケア認定看護師の廣木貴子さんが「もしものときに知っておきたい、はじめての緩和ケア」と題して講演する。対象はがん患者と家族。体験談を話す交流会「語らいの場」もある。先着20人。参加無料。申し込みは専用フォームか、同病院地域共創・広報戦略課＝0948（29）8892。