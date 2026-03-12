交通違反や事故の防止に職場を挙げて取り組んでいるとして、大分県警日田署と自動車安全運転センター県事務所は、日田郡森林組合（日田市天瀬町、江田邦光組合長）に優秀安全運転事業所の表彰状を贈った。同組合は、職場の朝礼で週1回、天候や道路状況を踏まえて職員に安全運転を心がけるよう呼びかけているほか、過去5年間に大きな事故や違反がないことなどが評価された。5日に橋本寛之署長から表彰状を受け取った江田組合