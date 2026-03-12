伝統舞踊の詩舞に取り組む日田高1年の安部朋佳さん（15）＝大分県日田市天瀬町＝が、県高校吟詠剣詩舞発表新人大会「詩舞の部」で最優秀賞に輝き、8月に秋田県で行われる全国大会に県代表として出場する。大会に向け、稽古に励む安部さんは「自分が満足できるように仕上げ、何らかの賞を取りたい」と意気込む。詩舞は、漢詩などを詠じる吟詠に合わせ、扇を持って体全体を使って舞う芸道。小学2年の頃、友だちが習い始めた教室