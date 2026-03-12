2030年度までの脱炭素化に取り組む「先行地域」に2月、熊本県荒尾市が選定された。50年度までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする政府目標の実現に向け、環境省が交付金で再生可能エネルギー施設の整備などを支援する制度で、県内市町村では球磨村などに次ぎ3番目。荒尾競馬場跡地「あらお海陽スマートタウン」などを対象エリアに、地域産の再生可能エネルギー活用を拡大し、旧産炭地から新エネルギーのまちへの発展を官民連携で