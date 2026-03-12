陸上自衛隊大村駐屯地は11日、指導中に後輩隊員を蹴ってけがをさせた第16普通科連隊所属の2等陸曹（35）を停職1カ月とするなど、隊員計3人をそれぞれ懲戒処分にした。駐屯地によると、2曹は2021年10月、指導に従わなかった後輩を蹴って転ばせ、約1週間のけがを負わせた。指導に関連し、後輩の胸ぐらをつかんだ第4施設大隊の2等陸曹（30代）を停職1日、ヘルメットの上から後輩の頭をたたいた同連隊の3等陸曹（32）を減給30分の1