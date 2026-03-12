長崎県の平田研知事は10日夜、県が川棚町で進める石木ダム建設事業に反対して水没予定地で暮らす13世帯の住民19人と初めて面会した。現職知事と反対住民との対話は、大石賢吾前知事時代の2022年9月以来となった。平田知事は「今後も（住民と）対話を続けていく」としている。面会は水没予定地にある川原公民館で約1時間、非公開で行われた。11日、記者団の取材に応じた知事は面会について「ごあいさつをさせていただいた」と