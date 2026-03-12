長崎県の平田研知事は11日、就任後初めての県議会に臨み、所信表明で「人口減少が進んでも成り立つ地域経営に全力を尽くし、県を前に進める」と強調した。「人口減少に左右されない持続的で強靱（きょうじん）な地域経済の基盤をつくる」とも述べ、中小・小規模事業者への生産性向上などに向けた支援を進めると説明した。自主財源に乏しい県の財政事情を踏まえ「既存事業を徹底して見直し、効果の薄いものは廃止・縮小する」