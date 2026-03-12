佐賀県は11日、直近1週間（2〜8日）の県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は319人（前週比225人減）だったと発表した。1医療機関当たりの感染者数は13・2人。新型コロナウイルスの感染者数は1人（同9人減）だった。また県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は2人（同1人減）だった。（松本紗菜子）