東日本大震災から15年を迎えた11日、被災地の一つ、宮城県の被害や復興を伝える写真展が長崎市常盤町の長崎シビックホールで始まった。仙台市の会社員、奥村志都佳さん（56）＝長崎市出身＝が同市馬町の市民活動センター「ランタナ」と合同で企画した。津波で破壊された沿岸部や長期にわたる避難生活、復興に向かう街など、市民が撮影した約70点が並ぶ。奥村さんは「長崎の人々が被災地の歳月と自身の過ごした15年とを重ねて考え