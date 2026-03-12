東京電力福島第1原発事故から15年がたった。事故は今なお収束せず、被災地は復興の出口が見えない。節目に原発の功罪を改めて考えたい。福島県の7市町村には立ち入りが原則できない帰還困難区域が残る。東日本大震災と原発事故による避難者は2月1日時点で約2万6千人を数え、福島県に住んでいた人が9割を占める。福島第1原発の廃炉に向けた道は険しい。最も重要な溶融核燃料（デブリ）の回収が難航し、まだ試験採取の段階だ。