1次リーグで走攻守にわたって活躍した周東（ソフトバンク）は、米国でもフル回転を誓う。東京ドームの4試合では自慢の快速を生かして計3盗塁。7日の韓国戦では九回に相手の大飛球を好捕し、「7番中堅」で初先発した10日のチェコ戦では八回に3ランを放つなど2安打した。14日（日本時間15日）に米マイアミで迎える準々決勝へ「（試合の）後からいくことが増えると思うけど、やれることを精いっぱいやりたい」と決戦の地に視線を