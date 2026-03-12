ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に台湾代表で出場した徐若熙（シュー・ルオシー）が11日、ソフトバンクに再合流した。5日の韓国戦に先発し4回無失点と好投したものの「メジャーリーガーとかの選手を見て、やっぱり自分の実力はまだ足りていない」と実感。早期合流で開幕ローテーション入りの可能性が高まったが「もちろん入りたいけど、目の前の練習やコンディションを一番大事にしている」と冷静に語った。