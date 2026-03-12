サッカー男子で国内外の高校年代チームが競う「サニックス杯国際ユース大会2026」（西日本新聞社など後援）が11日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで開幕した。初日は予選リーグ8試合があり、大会3連覇を狙う大津高（熊本）のほか、アビスパ福岡U−18（18歳以下）、東福岡高などが勝利した。高校やJリーグクラブのユースチーム、海外勢の計16チームが参加。15日に決勝が行われる。