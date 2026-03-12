準硬式野球の九州六大学春季リーグ戦（西日本新聞社など後援）が14日、福岡市の桧原運動公園野球場で開幕する。最終日は4月12日に福岡県飯塚市の筑豊緑地野球場で実施予定。昨秋のリーグ戦を制した福岡大と昨秋の九州地区大学秋季大会で準優勝した西南大の優勝争いが予想される。