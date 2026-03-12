国の特別天然記念物に指定され、国内では主に北海道に生息しているタンチョウ1羽が福岡県豊前市内に飛来し、優雅な姿で市民を楽しませている。タンチョウは翼を広げると2メートルを超え国内の野鳥では最大級とされる。全身は白く、頭頂部の赤色が特徴。同市によると、2月下旬頃から目撃情報が寄せられており、市内複数箇所を移動しながら姿を見せているという。タンチョウの保護増殖に取り組む北海道の釧路市動物園は「他の