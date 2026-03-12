◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)女子シングルス1回戦は11日、張本美和選手(世界ランク8位)が不戦勝で2回戦進出となりました。この日は張本選手と長粼美柚選手(同16位)が対戦予定でしたが、長粼選手が棄権。日本勢対決は実現せず、張本選手が2回戦へと進みました。日本勢は今大会、2回戦に張本選手と大藤沙月選手(同13位)が進出。13日に張本選手はウェールズのハーシー選手(同35位)と、大藤選手は台湾