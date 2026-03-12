俳優の舘ひろし（７５）が主演する映画「免許返納！？」（６月１９日公開）に俳優の大地真央（７０）が出演することが１１日、分かった。舘演じる７０歳のスター俳優・南条弘の免許返納を巡るノンストップドライブコメディー。大地は南条の俳優仲間の一人目の妻を演じる。舘との共演は０６年のＮＨＫ大河ドラマ「功名が辻」で、舘が織田信長、大地が妹のお市を演じて以来２０年ぶり。大地は「舘さんとは昔からのお知り合いで