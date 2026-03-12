ソフトバンクは１１日の巨人とのオープン戦（みずほペイペイ）に１５―２で大勝した。秋広優人内野手（２３）が初回に満塁弾を放てば、山川穂高内野手（３４）には２回にオープン戦１号となる３ランが飛び出した。?アベック弾?を含めて２人で５安打９打点。自主トレからともに鍛錬を積んできた師弟コンビが大暴れした一戦だった。自主トレから始まり宮崎春季キャンプ、オープン戦の全体練習前と、２人でバットを振り込んできた