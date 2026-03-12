カーリングの世界選手権（１４日＝日本時間１５日開幕、カナダ・カルガリー）に出場する日本女子代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が１１日、オンライン取材に応じた。ＬＳは２０１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルを獲得。世界選手権では１６年大会で銀メダルを手にし、今回は２３年以来の出場となる。これまで数々の国際大会で実績を残してきた選手は、日本勢と世界との距離をどう感じているのか。スキップ・