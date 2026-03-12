有閑階級や有閑マダムという言葉がある。有閑とは財産などがあり生活に余裕があることをいう。文字通り「閑（ひま）が有る」というわけだ。英語で有閑階級は「leisure class」。この余暇（レジャー）は、人類にとって長い間、一部の階級のみが享受できる特権に過ぎなかった。今や世界が豊かになり、中間層が増加したことで、余暇の民主化ともいえる現象が起きている。その一つが日本でも話題のオーバーツーリズム。当然ながら